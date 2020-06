Borussia Dortmund stellt Torrekord frühzeitig ein

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat seinen Bundesliga-Torrekord eingestellt.



Torjäger Erling Haaland schoss am Samstag beim 1:0 (0:0) Fortuna Düsseldorf das 82. Saisontor für den BVB. Damit kommen die Dortmunder nach 31 Spielen auf dieselbe Marke, die die Westfalen in der gesamten Spielzeit 2015/2016 aufstellten. Noch haben die Dortmunder drei Spieltage Zeit, eine neue Bestmarke aufzustellen. Für Haaland, der zuletzt mit Knieproblemen gefehlt hatte und erstmals seit dem 0:1 am 28. Spieltag gegen Bayern München spielen konnte, war es der elfte Treffer im zwölften Saisonspiel./lap/DP/zb