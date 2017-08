Borussia Dortmund rechnet mit weiterem erfolgreichen Geschäftsjahr

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Der börsennotierte Fußballbundesligist Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 (30.6.) erfolgreich gewirtschaftet. Der Meisterschafts-Dritte fuhr nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erneut einen Millionengewinn ein.



Die neuen Zahlen will Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Freitag (12.00) in Dortmund vorlegen.

Mit jungen Spielern wie Ousmane Dembélé und Raphaël Guerreiro konnte sich der BVB im Jahr eins nach dem Weggang von Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Henrich Mchitarjan direkt für die Champions League qualifizieren. Daran konnte auch der Anschlag auf den Mannschaftsbus mit der Verletzung von Abwehrspieler Marc Bartra nichts ändern. Allerdings stellt die Personalie Dembélé den BVB momentan auf die Probe. Die Frage lautet: Geht der intern vorläufig suspendierte Offensivspieler für einen dreistelligen Millionenbetrag zum FC Barcelona oder nicht?/wd/DP/das