Borussia Dortmund macht Rekordumsatz - Keine Neuigkeiten zu Dembélé

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußballbundesligist Borussia Dortmund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 einen Rekordumsatz erzielt.



Wie der im SDax notierte Club am Freitag mitteilte, stiegen die Erlöse in dem Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr von 376 Millionen auf auf 405,7 Millionen Euro. "Wir haben unsere Umsatzschallmauer von 400 Millionen Euro durchbrochen", freute sich Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA.

Mit 8,2 Millionen erzielte der BVB zwar einen geringeren Gewinn als im Jahr zuvor. Die 29,4 Millionen Euro aus der Vorsaison gingen aber zum großen Teil auf Transfererlöse zurück.

Sportlich gelang dem BVB nach dem Verkauf von Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Henrich Mchitarjan mit jungen Spielern wie Ousmane Dembélé und Raphaël Guerreiro der Neuaufbau mit Platz drei in der Bundesliga und damit dem direkten Einzug in die Champions League. Obendrauf kam der Gewinn des DFB-Pokals.

Zum möglichen Verkauf von Dribbelkünstler Dembélé für einen dreistelligen Millionenbetrag an den FC Barcelona gab es keine Neuigkeiten. "Der Weg ist noch nicht zu Ende", sagte Watzke./wd/DP/she