Borussia Dortmund gewinnt Spitzenspiel in Gladbach

MÖNCHENGLADBACH (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat durch einen Sieg im Topspiel des 25. Spieltages der Fußball-Bundesliga Tabellenplatz zwei erobert.



Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre gewann am Samstagabend mit 2:1 (1:0) bei Verfolger Borussia Mönchengladbach. Thorgan Hazard (8.) und Achraf Hakimi (71.) trafen für den BVB. Gladbachs Kapitän Lars Stindl (50.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose rutschte in der Tabelle hinter Bayer Leverkusen auf Platz fünf ab, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Spitzenreiter FC Bayern München spielt erst am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg./mj/DP/zb