Borussia Dortmund: Der erste Pflichtspielsieg beflügelt

Die Mannschaft von Borussia Dortmund verzeichnete am Montag im DFB-Pokal ihren ersten Pflichtspielsieg der neuen Saison und auch in Chart der Aktie spiegelt sich seitdem eine gewisse Aufbruchstimmung wider. Der 50-Tagedurchschnitt bei 5,83 Euro konnte am Dienstag überwunden werden.

Am Mittwoch schnellte der Kurs unter hohen Umsätzen in einer dynamischen Bewegung auf bis auf ein Hoch bei 6,28 Euro empor.



