Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München: das Gipfeltreffen in der Bundesliga am Samstag live und exklusiv bei Sky (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Hellmannberichten am Samstag ab 17.30 Uhr live und exklusiv vom "KrombacherTopspiel der Woche" in Dortmund- Zusätzlich zur Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HDzeigt Sky das Spiel auch in Ultra HD sowie im Scoutingfeed- BVB-Boss Hans-Joachim Watzke am Sonntag ab 10.45 Uhr bei"Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD- Die Original Sky Konferenz am Samstagnachmittag ab 14.00 Uhrunter anderem mit Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach- Der "Super Sonntag" ab 14.30 Uhr live mit Leipzig gegenLeverkusen und Frankfurt gegen Schalke- "Bundesliga kompakt" mit den ausführlichen Highlights vonHannover 96 - VfL Wolfsburg am Freitag ab 22.30 Uhr- Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen livedabei seinAm Samstagabend ist es so weit: Mit Borussia Dortmund und dem FCBayern München treffen die beiden Vereine aufeinander, die dievergangenen Jahre an der Spitze der Bundesliga geprägt haben. DasDuell des Tabellenführers gegen den Rekordmeister überträgt Sky amSamstag live und exklusiv im deutschen Fernsehen.Insgesamt berichtet Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag"jeweils sieben Stunden live und überträgt acht Partien des 11.Spieltags live und exklusiv. Die Begegnungen am Samstagnachmittag um15.30 Uhr zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der OriginalSky Konferenz.Höhepunkt des Spieltags ist das "Krombacher Topspiel der Woche" imSignal-Iduna-Park. Zum ersten Mal seit sechseinhalb Jahren stehen dieDortmunder vor dem Duell der Giganten in der Bundesliga-Tabelle vorden Bayern. Bei derzeit vier Punkten Vorsprung wird das auch nach demAufeinandertreffen noch der Fall sein, dennoch ist die Partie fürbeide Kontrahenten von enormer Bedeutung. Der BVB könnte mit einemSieg den Hauptkonkurrenten distanzieren, die Münchener könnten sichmit einem Sieg ganz oben zurückmelden und die Unruhe der vergangenenWochen vergessen machen.Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus begrüßen dieZuschauer um 17.30 Uhr in der Allianz Arena. Wolff-Christoph Fuss istals Kommentator im Einsatz.Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 HD zeigt Skydie Partie auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD. Als besonderen Servicesteht ab 18.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD auch derScoutingfeed der Begegnung zur Verfügung. Hier haben Fans dieMöglichkeit, die Partie in der Totalen zu verfolgen und dietaktischen Feinheiten beider Mannschaft zu analysieren.Am Tag nach dem großen Duell ist BVB-Geschäftsführer Hans-JoachimWatzke ab 10.45 Uhr zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" aufSky Sport News HD.Werder Bremen gegen Mönchengladbach am SamstagnachmittagVor dem Topspiel am Abend meldet sich Moderatorin Esther Sedlaczekmit den Nachmittagsspielen um 14.00 Uhr aus dem Studio. An ihrerSeiten werden die Sky Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmundsämtliche Partien besprechen und die Begegnungen im Anschluss in"Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight Show" analysieren.Unter anderem tritt um 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach beiWerder Bremen an. Mit Tabellenplatz zwei und der zweitstärkstenOffensive der Liga ist die Fohlen-Elf eines der Überraschungsteamsder bisherigen Saison. Selbiges gilt für die Bremer Mannschaft dieaber zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste und mit einem Sieg amSamstag wieder in die Erfolgsspur zurückfinden will. In den weiterenPartien am Samstagnachmittag sind unter anderem die Teams ausDüsseldorf und Stuttgart zu sehen, die sich aktuell den letztenTabellenplatz teilen. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie willdie Fortuna gegen Hertha BSC den Abwärtstrend stoppen. Der VfBStuttgart will im vierten Spiel unter Markus Weinzierl in Nürnbergdie ersten Punkte einfahren.Der "Super Sonntag" mit Leipzig - Leverkusen und Frankfurt -SchalkeKomplettiert wird der 11. Spieltag am "Super Sonntag" von vierKlubs, die unter der Woche auch auf der europäischen Bühne im Einsatzwaren. Im frühen Spiel des Tages empfängt RB Leipzig die Werkself vonBayer Leverkusen, im Anschluss daran trifft Eintracht Frankfurt aufden FC Schalke. Jessica Libbertz und Sky Experte Didi Hamann führenab 14.30 Uhr durch den Bundesliga-Sonntag."Bundesliga kompakt" mit Hannover gegen Wolfsburg FreitagabendBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt"unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführlicheSpielzusammenfassung des Niedersachsen-Derbys zwischen Hannover 96und dem VfL Wolfsburg.Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live dabei seinMit Sky Ticket können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kundensind, mit ohne lange Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein.Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahlan Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unterskyticket.de verfügbar.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während derSpiele Highlights sehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos- Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky liveübertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung bereitswährend der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen.Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind.Der 11. Spieltag der Bundesliga am Samstag und Sonntag bei Sky undSky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Freitag:22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von Hannover 96 -VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSuper Samstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD Moderation: Esther Sedlaczek15.15 Uhr: SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach auf SkySport Bundesliga 2 HD15.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga3 HD15.15 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: SC Freiburg - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga5 HD15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim FC Augsburg auf Sky SportBundesliga 5 HD17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 2 HD Moderation: Esther Sedlaczek17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" Borussia Dortmund -FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport UHD und imScoutingfeed auf Sky Sport Bundesliga 3 HD (ab 18.15 Uhr) Moderation:Sebastian HellmannSuper Sonntag:10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD14.30 Uhr: RB Leipzig - Bayer 04 Leverkusen und EintrachtFrankfurt - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderation:Jessica Libbertz19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD