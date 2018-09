Borussia Dortmund: „Ein dreckiger Sieg“!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Nach 559 Tagen und acht Spielen war es am Dienstagabend wieder soweit: Borussia Dortmund konnte endlich wieder einen Sieg in der UEFA Champions League feiern und damit die lange Serie an Rückschlägen in der Königsklasse hinter sich lassen.

Ganz so reibungslos lief das Match gegen den FC Brügge jedoch nicht ab. Nur mit viel Glück konnte der BVB das Spiel in der

Ein Beitrag von Marco Schnepf.