Borussia Dortmund beschenkt Fans zu Weihnachten / Alle getragenen Aufwärmshirts werden bei United Charity für den guten Zweck versteigert

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Baden-Baden (ots) - Tabellenführer Borussia Dortmund hat sich zumWeihnachtsfest ganz besondere Geschenke für seine Fans ausgedacht:Bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal,versteigern Reus, Alcácer, Guerreiro und alle anderen BVB-Stars biszum 16. Dezember ihre getragenen Aufwärmshirts mit Sonderflock vom2:0-Match gegen den SC Freiburg, die sie zusätzlich persönlichsigniert haben. Mit der Aktion sorgt der BVB nicht nur für echteFanfreude unterm Tannenbaum, sondern unterstützt auch seine Stiftung"leuchte auf", die alle Erlöse ohne Abzug für ihre Youngster Akademieam Borsigplatz erhält.Insgesamt werden unter www.unitedcharity.de aktuell rund 400einmalige Weihnachtsgeschenke versteigert, mit denen man etwas Gutestut, denn 100 Prozent der Erlöse gehen an Kinderhilfsprojekte. Auchzahlreiche andere Vereine und Fußballstars, darunter Neymar, ManuelNeuer, Cristiano Ronaldo, Thomas Müller und viele mehr, beteiligen anden Weihnachtsauktionen und stellen einmalige Sammlerstücke für ihreFans zur Verfügung.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,9 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell