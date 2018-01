Borussia Dortmund: Winterliche Ruhe im Stadion und auf dem Parkett!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Liebe Leser,

die nachrichten- und umsatzarme Zeit zwischen dem letzten Spiel im DFB-Pokal und dem Beginn der Rückrunde der Fußballbundesliga hat begonnen. Da der Spielbetrieb ruht, Trainer, Verantwortliche und Spieler gerade erst wieder ihre Arbeit aufnehmen, sind kursbewegende Nachrichten auch in den nächsten Tagen eher nicht zu erwarten. Sie könnten, wenn überhaupt, fast nur vom Transfermarkt kommen, wenn sie positiver Natur sein und den Kurs der Aktie beflügeln sollen.

Die letzten Kursbewegungen vor und nach Weihnachten verliefen unspektakulär. Die Kursverluste hielten sich in Grenzen bzw. konnten an den letzten Handelstagen sogar wieder ein wenig reduziert werden. Auch das an der Börse gehandelte Volumen war unterdurchschnittlich. Damit ist die Aussagekraft der jüngsten Kursfeststellungen aber vergleichsweise gering.

Bodenbildung vor Abschluss?

Sollte sich der Kurs der BVB-Aktie in den kommenden Handelstagen nicht deutlich abschwächen, besteht im Januar weiterhin die Möglichkeit, dass die Aktie ihre im Dezember begonnene Bodenbildung erfolgreich abschließt und höhere Ziele in Angriff nimmt. Ein erster Härtetest wird schon im Bereich zwischen 6,40 und 6,60 Euro auf die Käufer warten. Dieser Widerstandsbereich muss relativ schnell aus dem Spiel genommen werden, soll die erhoffte Aufwärtsbewegung nicht schon im Keim erstickt werden.

Kritisch zu werten wäre allerdings ein erneuter Rückfall unter das Dezembertief bei 5,90 Euro. Er sollte von den Käufern deshalb unter allen Umständen vermieden werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.