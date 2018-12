Borussia Dortmund: Wie gehen die Bullen mit der ersten Saisonniederlage um?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Am vorletzten Spieltag der Hinrunde hat Borussia Dortmund in der Fußballbundesliga die erste Niederlage hinnehmen müssen. Da die Euphorie am Aktienmarkt schon seit dem am 12. November bei 10,29 Euro gebildeten neuen Jahreshoch nachgelassen hatte, ist nun die spannende Frage, wie die Anleger auf die erste Saisonniederlage reagieren werden.

Schon vor der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf war die Aktie in eine ausgeprägte Korrektur eingetreten.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.