Borussia Dortmund: Was ist davon zu halten?

Wie jetzt bekannt wurde, hat Borussia Dortmund (BVB) im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 (30.6.) wieder erfolgreich gewirtschaftet. Der Meisterschafts-Dritte erwirtschaftete nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erneut einen Millionengewinn. Die neuen Zahlen will Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Freitag (12.00) in Dortmund vorlegen. Mit jungen Spielern wie...