Borussia Dortmund: Warten auf die nächste Kursrallye?

die Aktie von Borussia Dortmund bewegt sich seit einigen Wochen ohne große Kursveränderungen in einer Seitwärtsformation. Nach dem steilen Kursanstieg Mitte letzten Jahres kam es Ende November zu einem kräftigen Rücksetzer. Seit Mitte Dezember konsolidiert das Papier im Bereich von 5,30 Euro.

Was bringt die Rückrunde?

Für neuen Rückenwind könnten weitere sportliche Erfolge nach der nun zu Ende gehenden Winterpause sorgen. In der Bundesliga steht der BVB nach 16 Spieltagen auf Tabellenplatz 6, zu wenig für die eigenen Ansprüche. Dennoch befindet man sich mit 3 Punkten Abstand in Schlagdistanz zu Platz 3, der die direkte Qualifikation für die lukrative Champions League in der kommenden Saison bedeuten würde. In der laufenden Champions League-Saison konnte sich der BVB noch vor Vorjahressieger Real Madrid als Tabellenerster für die K.O.-Runde qualifizieren, wo im Achtelfinale mit Benfica Lissabon ein machbarer Gegner wartet. Mit jeder weiteren Runde steigen auch die Prämien, die die Teams erhalten. Zudem können sich die vielen hochtalentierten jungen Spieler im Kader des BVB mit guten Leistungen in der „Königsklasse“ in den Vordergrund spielen und ihre Marktwerte erhöhen. Ein etwaiger Verkauf von Top-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang nach dieser Saison dürfte der Borussia Transfererlöse von schätzungsweise 80 Mio. Euro einbringen. Der Gabuner kokettiert mit einem Wechsel zu Real Madrid. Schon jetzt hat der Verein den Verkauf eines weiteren Stürmers unter Dach und Fach gebracht. Der Kolumbianer Adrian Ramos wechselt für 11 Mio. Euro nach China. Vor 2 ½ Jahren hatte der BVB für den mittlerweile 30-jährigen Spieler noch 9,7 Mio. Euro bezahlt, so gesehen ist das also ein guter Deal.

