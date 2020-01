Borussia Dortmund: Verkäufe trotz sportlicher Erfolge!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Die Mannschaft von Borussia Dortmund hat am letzten Wochenende auch das zweite Spiel der Bundesligarückrunde gewonnen. Genutzt hat dieser Sieg der Aktie jedoch nicht. Die am 9. Januar begonnene letzte Aufwärtswelle endete deshalb bereits am 27. Januar gleich zur Eröffnung auf dem Niveau von 9,20 Euro.

Danach bestimmten Abgaben das Bild. Sie haben den BVB-Kurs in der Zwischenzeit unter die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung