Borussia Dortmund: Turbo-Zertifikat mit Hebel ein Kauf?

Borussia Dortmund ist derzeit an den Finanzmärkten noch umstritten. Das Fussball-Unternehmen befindet sich formal in einem schwächeren charttechnischen Abwärtstrend. Dennoch, so meinen zumindest einige Investoren, könnte sich eine Engagement in einem Turbo-Papier lohnen. Im Einzelnen: Der Kurs von Borussia Dortmund konnte sich immerhin über der wichtigen Untergrenze von 5 Euro halten. In den vergangenen Wochen zeigten sich die Notierungen relativ stabil, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Mark de Groot.