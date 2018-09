Borussia Dortmund: Der Sturmlauf der Bullen geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Anfang Oktober 2017 erreichte die Aktie von Borussia Dortmund am Ende einer sehr steil verlaufenen Rallye bei 8,36 Euro ein neues Hoch. Von diesem Hoch aus fiel der Kurs in den folgenden Monaten allerdings beständig zurück, sodass am 4. April bei 4,90 Euro ein neues Tief ausgebildet wurde.

Hier begann einen neue Anstiegsphase. Sie führte schnell zur Ausbildung eines neuen Aufwärtstrends, der in der zweiten Maihälfte und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.