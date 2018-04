Borussia Dortmund: Stark wie selten

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Borussia Dortmund bekommt die Lizenz für die nächste Spielzeit – und zwar ohne jegliche Auflage. Dies hat die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA jetzt mitgeteilt. Die Lizenzerteilung erfolge in Bezug auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit – wie bereits in den Vorjahren – ohne Bedingungen oder Auflagen, wie es weiter heißt. Das sind mal gute Nachrichten ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.