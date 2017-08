Borussia Dortmund: So viel Substanz hat die Aktie noch!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Borussia Dortmund präsentiert sich wirtschaftlich enorm stark. Der Verkauf des Spielers Ousmane Dembélé an den FC Barcelona bringt inklusive realistisch erzielbarer Boni mehr als 135 Millionen Euro, möglicherweise annähernd 148 Millionen Euro. Gemessen an einem Gesamtumsatz in Höhe von gut 400 Millionen Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis 30. Juni 2017) ist dies ein immenser Verkaufserlös. Zudem stehen Spieler wie Emre Mor, Neven Subotic oder auch Eric Durm offenbar auch noch zum Verkauf. Ablösesummen von mehr als 20 Millionen Euro sind hier möglich, auf der anderen Seite hat der Verein mit dem 27-jährigen Ukrainer Andrij Yarmolenko noch einen neuen Spieler verpflichtet. Dieser soll zwischen 25 und 30 Millionen Euro kosten.

Borussia Dortmund hat damit den Kaderwert insgesamt noch einmal aufgewertet. Die verbleibenden Spieler dürften angesichts der hohen Ablösesummen in einem überhitzten Markt deutlich teurer werden. Der Spielerkader ist groß genug, sodass weitere Verkäufe jederzeit möglich sind, ohne die sportliche Substanz auszuhöhlen. Unter dem Strich wächst das Potenzial enorm.

Vermarktung besser

Im Jahr 2020 werden zudem die Vermarktungsmöglichkeiten noch einmal deutlich besser, da der Vertrag mit einem Sportvermarkter ausläuft. Bis dahin muss das Fußball-Unternehmen einen Teil der neuen Erlösmöglichkeiten etwa in Asien mit dem Vermarkter teilen. Dennoch ist Borussia Dortmund sehr weit in der Gewinnzone. 10 Euro gelten als realistisches Kursziel, nachdem Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Wert des Gesamtkonzerns auf über 1 Milliarde Euro taxierte.

Borussia Dortmund ist auch nach dem jüngsten 10-Jahres-Hoch eine funktionierende Kurs-Story und im hoch-grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.