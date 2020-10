Borussia Dortmund: Schwerer Konter der Bären

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Der Beginn der neuen Bundesligasaison hatte die Anleger bei Borussia Dortmund zunächst in eine gewisse Aufbruchstimmung versetzt. Der 50-Tagedurchschnitt wurde überwunden und in der Spitze stieg die BVB-Aktie am 16. September bis auf 6,28 Euro an. Danach setzten die Verkäufer jedoch zu einem überfallartigen Konter an. Ihm hatten die Bullen nichts entgegenzusetzen.

Der 50-Tagedurchschnitt wurde schnell erreicht und durchbrochen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung