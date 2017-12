Borussia Dortmund: Ist die Aktie unterbewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Liebe Leser,

Borussia Dortmund zeigte sich zuletzt ein wenig schwächer. Die Aktie war auf dem Weg nach oben, als sie Anfang Oktober regelrecht abschmierte, wie Chartanalysten betonen. Nun hat der Wert wieder Boden unter den Füßen gefunden und gilt wirtschaftlich betrachtet sogar als unterbewertet. Schnelle Kursgewinne sind möglich, bis auf mehr als 30 % schätzen verschiedene Analysten das kurzfristige Potenzial. Konkret: Die Aktie notiert derzeit in einem charttechnischen Seitwärtstrend, urteilen die Analysten. Der Ausbruch von etwa 6 Euro bis auf 8,27 Euro am 2. Oktober und der anschließende Rutsch bis auf das 6-Monats-Tief bei 5,91 Euro am 6. Dezember seien demnach als Ausnahme einzuordnen. Nun dürfte es für die Aktie nach Ansicht der Chartanalysten nicht mehr ohne Weiteres nach unten gehen. Wenn, dann sind 5 Euro eine runde und wichtige Unterstützung im Kampf um eine mögliche Wende nach oben.

Auf der anderen Seite hat die Aktie seit der Abwärtsfahrt im letzten Quartal keine nennenswerten Unterstützungen oder – positiv gewendet – Widerstände mehr aufgebaut. Demnach seien die Chancen gut, bei einem Aufwärtslauf richtig durchzustarten. Hierzu fehlen lediglich noch die charttechnischen Impulse.

Aus wirtschaftlicher Sicht könnte es solche Impulse schon bald geben. Immerhin hat Borussia Dortmund in der Winterpause die Möglichkeit, aus einem großen Spielerkader mit guten Marktwerten einige Kandidaten abzugeben. Damit würden Gehaltsvolumina in Millionenhöhe eingespart, zudem gäbe es möglicherweise attraktive Zusatzerlöse für einige Spieler. Die Ablösesummen auf den internationalen Märkten explodieren weiterhin, wie sich nun in englischen Premier League beim FC Liverpool zeigte, wo die Rekordablöse von 84 Millionen Euro für einen Abwehrspieler bezahlt wurde. Wer Spieler verkaufen kann, dürfte aktuell profitieren.

Technische Analysten: Abwärtstrend

Technische Analysten beschreiben den Wert allerdings noch als „Baisse“-Titel. Die Aktie ist in allen zeitlichen Dimensionen unterhalb ihrer gleitenden Durchschnittskurse angesiedelt. Ein Verkaufssignal aus formaler Sicht!

3 Gründe, wieso diese Trends Ihnen jetzt schnelle Gewinne bringen!

Grund Nr. 1: Keiner hat diese 3 Mega-Trends bisher auf dem Schirm! Alle Aktien sind günstig zu haben!

Grund Nr. 2: Dahinter verbergen sich 3 Trends, die die Welt verändern werden!

Grund Nr. 3: Diese Aktien werden ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: NACH OBEN!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.