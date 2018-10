Borussia Dortmund: HV im November!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Während sonst bei deutschen Aktiengesellschaften die diesjährige Hauptversammlungs-Saison im Wesentlichen „durch“ ist, gibt es noch einige Nachzügler. So die „Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien“, kurz „Borussia Dortmund“. Denn da soll die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) erst am 27. November stattfinden. Natürlich in Dortmund – und zwar im Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund, Halle 3B, wie das Unternehmen mitteilte. Dann wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.