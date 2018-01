Borussia Dortmund GmbH, Klockner und Capital Stage: Aktuelle Trendsignale

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Der SDAX notiert aktuell (Stand 08:02 Uhr) mit 12323 Punkten nahezu unverändert (0%).

Der Umfang der Anleger-Diskussionen im SDAX liegt derzeit bei 0 Prozent (wenig los), die Stimmung ist allerdings im Keller! Welche Werte stehen aktuell im Fokus und welche Trends lassen sich für diese erkennen?

Am ausgiebigsten unterhalten sich die Anleger derzeit über Borussia Dortmund GmbH, Klockner und Capital Stage, wie eine Stimmungsanalyse der einschlägigen deutschen Online Communities ergab.

Nehmen wir zunächst Borussia Dortmund GmbH genauer unter die Lupe. Während der vergangenen 24 Stunden wurde mehrere wohlwollende Beiträge über Borussia Dortmund GmbH in einschlägigen Internet-Foren eingestellt. Der Trendsignal-Algorithmus produzierte daraus ein 'Bullish'-Signal für das Unternehmen, welches in der Vergangenheit mit einer Trefferquote von 70.3 Prozent zutraf. Die Prognose ist, dass der Aktienkurs im Tagesverlauf mindestens +0.8 Prozent zulegt. Für Borussia Dortmund GmbH liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 0 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 6.25 EUR nahezu unverändert (0%).

Nun zu Klockner. Für Klockner liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 0 Prozent. Der Trendsignal-Algorithmus hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus negativ zu Klockner diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch schlechte Stimmung der Anleger zu Aktie Klockner ein klares Signal für fallende Kurse; dementsprechend liegt hier ein klares 'Bearish'-Signal vor (Prognose -1.2 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 68.8 Prozent in der Vergangenheit). Die Aktie notiert vorbörslich mit 10.67 EUR nahezu unverändert (0%).

Und schließlich Capital Stage: Der Trendsignal-Algorithmus hat in den vergangenen Stunden erkannt, dass in den wichtigsten Online-Foren aktuell überaus negativ zu Capital Stage diskutiert wurde. In der Vergangenheit war eine solch schlechte Stimmung der Anleger zu Aktie Capital Stage ein klares Signal für fallende Kurse; dementsprechend liegt hier ein klares 'Bearish'-Signal vor (Prognose -0.9 Prozent im Tagesverlauf, Trefferquote 68 Prozent in der Vergangenheit). Für Capital Stage liegt der Umfang der Anleger-Diskussionen aktuell bei 0 Prozent. Die Aktie notiert vorbörslich mit 6.86 EUR nahezu unverändert (0%).

Ein Beitrag von Sentiment Investor.