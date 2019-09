Borussia Dortmund: Gefährliches Spiel am Bullenstrafraum

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Einen empfindlichen Rücksetzer musste die Aktie von Borussia Dortmund in den letzten Tagen hinnehmen. Sah es nach dem Hoch vom 19. September bei 10,04 Euro noch so aus, als könne der Wert in Kürze auf neue Jahreshochs ansteigen, ist aktuell im Bullenlager wieder die Fähigkeit zur Krisenbewältigung gefragt, denn der Kurs der Aktie ist auf die 50-Tagelinie zurückgefallen und droht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



