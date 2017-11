Borussia Dortmund: Freier Fall oder günstige Kaufchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Liebe Leser,

Borussia Dortmund hat zuletzt deutlich schwächere Kurse gezeigt. Auch am Dienstag ging es kräftig bergab. Konkret: Die Aktie verlor gleich 2 % und zeigte damit, dass es durchaus massiv nach unten gehen kann. Andere Analysten sehen in dem Titel jedoch eine klare Kaufchance und ein enormes Aufwärtspotenzial. Im Einzelnen: Borussia Dortmund notiert nicht mehr in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Vielmehr ist die Aktie auf dem Weg, in einen stärkeren Abwärtstrend überzugehen. Einzig die aktuelle Unterstützung in Höhe von 6 Euro kann den Wert noch davor bewahren, in Richtung 5 abzustürzen und noch einmal mehr als 10 % zu verlieren. Andererseits hatte die Aktie zuletzt am 2. Oktober ein neues 15-Jahres-Hoch bei 8,28 Euro markiert. Dies ist zwar schon 35 % entfernt. Dennoch eröffnet sich jetzt die Chance darauf, genau diese Spanne wieder aufzuholen.

Denn: Das Unternehmen präsentierte sich zuletzt auf der Jahreshauptversammlung des teilhabenden Vereins. Nach Einschätzung des Geschäftsführers ist das Unternehmen eine Milliarde Euro wert. Hintergrund seien die hohen Erlösen, die das Transfergeschäft Borussia Dortmund inzwischen ermöglicht. Zuletzt waren mehr als 130 Millionen Euro für einen Spieler erlöst worden, für den der Verein insgesamt weniger als 40 Millionen Euro investierte. Die Geschäftsleitung kündigte an, die Strategie, junge Spieler mit großem Wertsteigerungspotenzial zu verpflichten, nun konsequent fortsetzen zu wollen. Die zuletzt erkennbare sportliche Schwächung ist allenfalls kurzfristig bedeutend. Borussia Dortmund sichert die Erlöse künftig durch weitere Auslandsaktivitäten ab, die fernab des Fussballplatzes liegen.

Technische Analysten: Düster!

Technische Analysten folgen dieser Argumentation überhaupt nicht. Die Aktie befindet sich demnach im klaren Abwärtstrend. Die Kurse sind in allen zeitlichen Dimensionen abwärts gerichtet. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf 5,77 %. Dies ist letztlich ein Verkaufssignal!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.