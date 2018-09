Borussia Dortmund: Die Euphorie kennt keine Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Nachdem die Aktie von Borussia Dortmund am 4. April bei 4,90 Euro ein neues Tief ausgebildet hatte, stieg der Wert in der Schlussphase der letzten Bundesligasaison noch einmal bis auf 6,18 Euro an. Es folgte eine etwa sechswöchige Korrektur, die den Kurs bis zum 2. Juli wieder auf 5,33 Euro zurückkommen ließ.

Von hier aus startete im Juli eine Aufwärtsbewegung, die zunächst zu einem Anstieg auf 6,36 Euro und anschließend zu einem

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.