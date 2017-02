Borussia Dortmund: Etwas lahm derzeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

letzte Woche beschäftigten die Nachrichten zu Borussia Dortmund die Gemüter der Anleger. Denn nach der Winterpause scheint es dem Verein recht schwer zu fallen, wieder in die Gänge zu kommen. Wird sich die Mannschaft bald wieder warm laufen?

Mit Ach und Krach! Wie Hermann Pichler in der letzten Woche bereits beschrieben hat, waren die ersten beiden Begegnungen nach der Winterpause nicht gerade überzeugend. Im ersten Spiel gewann der Verein mit Ach und Krach gegen Werder Bremen und auch zum Rückrundenauftakt beim Auswärtsspiel in Mainz sprang nach 90 Minuten nicht mehr als ein 1:1-Unentschieden heraus, da den Mainzern mit einem ihrer wenigen Toraktionen doch noch der späte Ausgleich gelang.

Platz drei, knapp vorbei! Der BVB hat mit dieser mauen Performance dann auch zunächst den Sprung auf Platz drei verpasst, der die direkte Qualifikation für die Champions League bedeutet. Zwar liegt Borussia Dortmund mit 31 Punkten nur einen Punkt hinter Eintracht Frankfurt, doch der Abstand zu Bayern München (45 Punkte) und Verfolger RB Leipzig (42 Punkte) ist groß.

Hoffnung DFB-Pokal! Hier trifft der Verein im Achtelfinale Anfang Februar zuhause auf Hertha BSC Berlin und eine Woche später tritt man im Champions League-Achtelfinale gegen Benfica Lissabon an.

Nur ja auffallen! Für die Jungstars des BVB gilt, weiter auf sich aufmerksam zu machen, denn auf Europas größter Fußballbühne können sie ihren Marktwert steigern und das Interesse der anderen europäischen Top-Clubs auf sich ziehen.

Während der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang nach dieser Saison dem BVB um die 80 Mio. Euro einbringen wird, geht es bei der Aktie nicht so richtig vorwärts. Das Bankhaus Lampe sieht den fairen Wert des SDAX-Titels aber immerhin bei 7,00 Euro. Wir halten Sie informiert.

