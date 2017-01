Borussia Dortmund: Es war ein gutes Jahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zu Borussia Dortmund gehabt, denn die im SDAX gelistete Aktie dürfte Anlegern ob des erfolgreichen Jahres des Vereins große Freude bereitet haben. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Borussia Dortmund und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Es war ein gutes Jahr! Ein sportlich und vor allem wirtschaftlich überaus erfolgreiches Jahr ist zu Ende gegangen, denn allein von Ende August bis Ende Oktober verbesserte sich das Papier um gut 40 Prozent. Nach einer seitlichen Konsolidierungsphase und einem Abschwung ging es dann seit Anfang Dezember wieder leicht aufwärts.

Es ist ein gutes Team! Die hochtalentierte Mannschaft zog noch vor Vorjahressieger Real Madrid als Gruppenerster in die K.O.-Phase der Champions League ein. Dort wartet im Achtelfinale Benfica Lissabon und es besteht die Aussicht auf ein mögliches Viertelfinale und weitere Millioneneinnahmen.

Es sind gute Zahlen! Einen Rekordumsatz in Höhe von 376,3 Mio. Euro hat der einzige börsennotierte Fußballverein Deutschlands im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 erwirtschaftete. Dabei konnte man auch von den Transfererlösen für die Spieler Ilkay Gündogan und Mats Hummels profitieren und unter dem Strich kam ein Nettogewinn von knapp 30 Mio. Euro heraus. Das ist über 400 Prozent mehr als im Geschäftsjahr 2014/15.

Nach dieser überragenden Kombination aus guten Spielen und guten Zahlen sieht die Zukunft wohl eher rosig aus. Kann Borussia Dortmund also auch in 2017 überzeugen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

