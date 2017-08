Borussia Dortmund: Droht der Aktie nun der Ausverkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

die Aktie von Borussia Dortmund startet mit deutlichen Kursverlusten in die neue Handelswoche und hat damit auch die unrühmliche rote Laterne im Kleinstwerteindex SDAX inne. Hintergrund ist, dass das Wechseltheater um Ousmane Dembélé nun endlich ein Ende gefunden hat, der Spieler wechselt zum FC Barcelona.

Der Mega-Deal in Zahlen

Das französische Ausnahmetalent wechselt für bis zu 147 Mio. Euro zum spanischen Spitzenclub FC Barcelona. Die Transfersumme setzt sich dabei aus einem Fixbetrag von 105 Mio. Euro sowie weiteren potenziellen Bonuszahlungen von maximal 42 Mio. Euro (rund 40 % von der fixen Transferentschädigung) zusammen. Damit ist Dembélé nicht nur der mit Abstand teuerste Transfer eines Bundesligavereins, sondern dazu auch noch der zweitteuerste Spielerwechsel überhaupt, nach dem ebenfalls in diesem Sommer abgewickelten Neymar-Transfer über 222 Millionen Euro.

Aus wirtschaftlicher Perspektive ist der Deal für den BVB ein hervorragendes Geschäft und wird sich entsprechend auf die Bilanzzahlen des neuen Geschäftsjahres auswirken. Für das abgelaufene Geschäftsjahr (bis 30.06) hatte der Verein Ende letzter Woche einen neuen Umsatzrekord von 405,7 Mio. Euro vermeldet. Unter dem Strich erzielte man einen Reingewinn von 8,2 Mio. Euro.

Wo geht die Reise hin?

Doch was haben die heutigen Kursverluste zu bedeuten? Spiegelt sich darin die Sorge der Anleger wider, dass der BVB sein Tafelsilber – sein größtes Asset – verkauft hat? Eher handelt es sich dabei um Gewinnmitnahmen, da die Aktie in den vergangenen Wochen in Erwartung eben dieses Deals äußerst heiß gelaufen war. Hier zeigt sich wieder einmal die so oft beobachtete Börsenweisheit „Buy the rumours, sell the news/facts“.

Doch der BVB verfügt über so viele weitere hochtalentierte Spieler wie Julian Weigl oder Christian Pulisic, um nur zwei zu nennen. Demnach dürfte die Kursstory m.E. noch lange nicht vorüber sein, auch gerade wenn man bedenkt, dass die hervorragende Scouting-Abteilung des Vereins sicherlich auch in Zukunft Top-Talente zum Verein holen wird, um diese dann später mit einer deutlichen Wertsteigerung zu verkaufen. Zudem werden uns sicherlich die Wechselgerüchte um Pierre-Emerick Aubameyang weiterhin begleiten.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.