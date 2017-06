Borussia Dortmund: Auf zu neuen Höhen!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Lieber Leser,

bei Borussia Dortmund war in den letzten Wochen und Monaten einiges los, auch abseits des Fußballplatzes. Für Schlagzeilen sorgte dabei vor allem der Streit in der Führungsspitze, zwischen dem Vorstandsvorsitzenden Hans-Joachim Watzke und dem inzwischen beurlaubten Trainer Thomas Tuchel. Als Nachfolger haben die Klubbosse nun den niederländischen Trainer Peter Bosz präsentiert. Bosz hatte zuvor den holländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam betreut und in der vergangenen Saison unter anderem das Finale der Europa League erreicht. Auch bei Ajax hatte Bosz mit vielen jungen Spielern zu tun, sodass man ihm auch beim BVB zutraut, eine junge hochtalentierte Mannschaft zu leiten und weiterzuentwickeln.

Personalkarussell dreht sich

Mittlerweile nimmt auch der Kader für die kommende Saison immer mehr Konturen an. Nach Mahmoud Dahoud und Ömer Toprak konnte nun mit dem französischen Jung-Nationalspieler Dan-Axel Zagadou ein weiterer hochinteressanter Spieler verpflichtet werden. Zagadou wechselt vom französischen Spitzenklub Paris St. Germain zur Borussia aus Dortmund.

Mit Blick auf mögliche Abgänge dreht sich weiterhin alles um den frischgebackenen Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang. Neuerdings wird der Gabuner vor allem mit Paris St. Germain in Verbindung gebracht. Wie diese Sache auch ausgehen mag, der BVB würde an dem Transfer fürstlich verdienen. Im Gespräch ist eine Ablöse von mindestens 60 Mio. Euro, die dann – zumindest in Teilen – in einen adäquaten Nachfolger fließen würde.

Auf zu neuen Höhen

Personell ist der BVB also gut aufgestellt, um auch kommendes Jahr in allen drei Wettbewerben (Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League) voll anzugreifen. Der Marktwert des jungen Kaders wird sich im Erfolgsfall weiter erhöhen. Das könnte auch der Aktie zu neuen Höchstkursen verhelfen. Im bisherigen Jahresverlauf konnte das im SDAX gelistete Papier bereits um mehr als Fünftel zulegen und notiert damit auf einem neuen 15-Jahres-Hoch. Das Theater um Watzke und Tuchel wurde von den Aktionären dabei komplett ausgeblendet.

5 Top Aktien für 2017!

Hans Meiser nennt Ihnen jetzt KOSTENLOS die 5 Aktien-Favoriten von Börsenguru Rolf Morrien. Video-Reportage erklärt: Das sind die 5 Aktien, mit denen Sie 2017 ein Vermögen verdienen werden!

Video jetzt starten!

Ein Beitrag von Hermann Pichler.