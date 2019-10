Borussia Dortmund: Die Anleger sehen wenig Anlass zum Jubeln

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Gejubelt wurde in Dortmund am Mittwoch im Stadion nach dem Pokalsieg gegen die Borrusia aus Mönchengladbach. An der Börse hielt sich der Jubel der Anleger am Donnerstagmorgen hingegen in Grenzen. Die Aktie von Borussia Dortmund begann zwar freundlich und stieg in der Spitze bis auf 8,69 Euro an, doch schnell setzten Verkäufe ein. Sie ließen den Wert wieder auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung