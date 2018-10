Borussia Dortmund: Angst vor dem großen Coup?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Die Lage bei Borussia Dortmund könnte kaum besser sein: Wirtschaftlich steht der BVB gut da und sportlich sowieso. Seit dem 6. Spieltag hat man die Tabellenführung in der Bundesliga inne, in der Champions League läuft es prächtig. 4:0 schlug Dortmund den vermeintlichen Gruppenfavoriten Atletico Madrid am Mittwoch, das Achtelfinale ist zum Greifen nah. Doch die Aktionäre scheinen fast ein wenig Angst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.