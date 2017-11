Borussia Dortmund: Aktie unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

bei Borussia Dortmund sollte nicht nur der Fan bei Spielen die Daumen drücken, sondern auch der Aktionär. So zeigte sich, dass nach dem „Aus“ für Borussia Dortmund in der Champions League auch der Aktienkurs deutlich an Boden abgab. Das begann schon vorher, als Borussia Dortmund auch bei den vorherigen Champions League Spielen einige enttäuschte. Auf 1-Monats-Sicht hat die Aktie nun rund 16% an Kurswert verloren. Damit sind schöne Gewinne aufgefressen worden – auf 12-Monats-Sicht steht erfreulicherweise immer noch ein Plus zu Buche (rund +11%), aber das ist dann doch erheblich kleiner geworden.

Da bei Borussia Dortmund das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, hatte das Unternehmen diesen Monat auch schon die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 veröffentlichen können. Diese hatten einen Anstieg der Umsätze von 77,3% auf 224,8 Mio. Euro gebracht. Allerdings zeigte sich, dass ein guter Teil davon durch Transfers zustande kam. Transferbereinigt lag das Plus bei deutlich geringeren (aber immer noch ansehnlichen) +8,7% auf 88,7 Mio. Euro, nach 81,6 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Doch kurzfristig waren andere Faktoren wie die Champions League für den Aktienkurs wichtiger.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.