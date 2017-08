Borussia Dortmund: Aktie in der technischen Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

die Performance der Borussia Dortmund Aktie braucht sich derzeit nicht zu verstecken. Spätestens seit 2011 befindet sich der Wert innerhalb eines stabilen, technischen Aufwärtstrends, wie der Chart unten deutlich macht. Seit 2010 steht ein Zugewinn von über 600 % zu Buche. Dass sich der Trend weiter fortsetzt, ist zumindest aus der markttechnischen Perspektive wahrscheinlich.

Solide Ergebnisse stützen den Trend

Zuletzt hatten allerdings auch einige Spekulationen über die hohe Ablöse für einen Spieler für Aufwind im Aktienkurs gesorgt. Doch auch Erwartungen an solide fundamentale Ergebnisse unterstützen den Trend. Per drittes Geschäftsquartal wurde zwar ein geringfügiger Rückgang beim operativen Ergebnis erzielt, bezogen auf die gesamten neun Monate des Geschäftsjahres stand jedoch ein deutlich höheres Ergebnis in der Bilanz als im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor.

Überkauft?

Schauen wir auf die Markttechnik, so könnte sich der Aufwärtstrend weiterhin innerhalb des Aufwärtstrendkanals entwickeln. In diesem Fall bestünde markttechnisches Potential bis 9 Euro je Aktie und damit ca. 33 % an Wertgewinn. Allerdings könnte die Aktie derzeit bereits überkauft sein. In diesem Fall könnten bereits kurzfristige negative News den Wert zu einer Korrektur bewegen. Spätestens bei 5,00 Euro je Aktie könnten sich jedoch wieder neue Käufer finden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.