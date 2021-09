Borussia Dortmund-Aktie: Wie dringend war der Schritt?

Der Fußballverein braucht neues Geld und will sich dieses nun über eine Kapitalerhöhung besorgen. Das kommt bei den Anlegern gar nicht gut an. Kein Wunder also, dass diese sich scharenweise von der Aktie trennten. Der Kurs kann sich einen Tag danach zwar leicht stabilisieren, die Frage ist aber, ob es in der neuen Woche nicht nochmal kräftig rauscht.

