Borussia Dortmund Aktie: Was ist Geschmackssache?

Die vorläufigen Zahlen der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (kurz „Borussia Dortmund)“ für das Geschäftsjahr 2019/2020 waren im Grunde eine Katastrophe. Aber was wollte man angesichts der Einschränkungen der Coronavirus-Pandemie denn auch anderes erwarten? Übrigens liegt nun das neue Auswärtstrikot von Borussia Dortmund vor. Es soll Elemente wie Graffitis aufgreifen, die man in den Straßen Dortmunds sieht. Letztlich ist es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



