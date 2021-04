Borussia Dortmund-Aktie: Was für eine Schlappe!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Beim BVB will es derzeit sportlich einfach nicht rund laufen. Am letzten Spieltag unterlagen die Borussen der Frankfurter Eintracht. Letztere konnten damit ihren vierten Platz zementieren und verfügen nun über einen Vorsprung von sieben Punkten.

Die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison rückt für Borussia Dortmund damit in weite Ferne. Es wäre das erste Mal seit 2015, dass die



