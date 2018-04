Borussia Dortmund Aktie: Was für eine Pleite!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Liebe Leser,

für den BVB läuft es derzeit weder an der Börse, noch sportlich rund. Das 0:6 gegen Bayern München war der vorläufige Tiefpunkt in einer Serie von Misserfolgen. Zumindest Trainer Stöger gibt sich jedoch kämpferisch und will die Champions League in der laufenden Saison unbedingt noch erreichen. Das wäre auch bitter nötig, um den Aktienkurs vor dem völligen Absturz zu retten. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.