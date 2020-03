Borussia Dortmund Aktie: Was die DFL-Clubs beschlossen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (kurz „Borussia Dortmund“) meldete sich am Montag mit einer aktuellen Mitteilung. Und zwar ging es da um die Auswirkungen der „Aussetzung des Spielbetriebs“, welche von den DFL-Clubs beschlossen worden ist (DFL = Deutsche Fußball Liga). Demnach wurde am Montag beschlossen, dass die Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga „zunächst weiter ausgesetzt“ bleiben. Man fährt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



