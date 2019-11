Borussia Dortmund Aktie: Die Wahrheit liegt nicht auf dem Platz!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Vordergründig scheint die Rechnung ganz einfach zu sein: Die Fußballmannschaft von Borussia Dortmund hat das Spiel gegen Bayern München am Wochenende deutlich verloren. Der derzeitige Tabellenplatz passt nicht zu dem anfangs genannten Saison-Ziel. Ein Weiterkommen in der Champions League gilt nicht unbedingt als sicher. Daher müsste die Aktie des BVB eigentlich in den Keller rauschen. Doch ganz so einfach ist es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



