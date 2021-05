Borussia Dortmund-Aktie: Versöhnliches Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Die Borussia Dortmund-Aktie zeigt seit einigen Wochen wieder eine starke Leistung an der Börse. Das Papier des Dortmunder Fußballclubs stieg seit Anfang April von 5,2 Euro auf zuletzt über 6,2 Euro – ein Plus von fast 20 Prozent. Der aktuelle Kurs markiert für die BVB-Aktie auch ein 6-Monats-Hoch. Das 12-Monats-Hoch bei 6,7 Euro ist nur noch einen Katzensprung entfernt. Was treibt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



