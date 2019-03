Borussia Dortmund Aktie: Trotz Gewinn unterschätzt

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Die Aktie von Borussia Dortmund war in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten. Der Wert hat innerhalb eines Monats mehr als 23 % abgegeben. Im Vorfeld des Champions-League-Duells am Dienstag gegen die Tottenham Hotspurs jedoch ging es für die Aktie des BVB wieder klar nach oben. Der Wert hat 2,5 % zugelegt, ohne dass neue Nachrichten an den Markt gekommen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.