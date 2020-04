Borussia Dortmund Aktie: Mindestens bis zum 30. April!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Nun heißt es also, dass der Spielbetrieb in der Bundesliga (und auch in der 2. Bundesliga) bis mindestens zum 30. April ausgesetzt bleibt. Das sei bei einer Mitgliederversammlung (Deutsche Fußball Liga DFL) beschlossen worden, wie Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (kurz „Borussia Dortmund“) mitteilte. Der Beschluss erfolgte demnach einstimmig. Die nächste außerordentliche Mitgliederversammlung soll am 17. April stattfinden. Wer weiß, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



