Borussia Dortmund-Aktie: Investierte Anleger aufgepasst!

Der neue Trainer der Lizenzmannschaft von Borussia Dortmund, Lucien Favre, hat am Samstag seine Tätigkeit aufgenommen. Der Schweizer soll den Club wieder zurück an die Spitze führen. Laut Management bleibt jedoch weiterhin die Champions League-Qualifikation das oberste Ziel des Vereins. Der Club teilte mit, dass man keinen Gedanken an die Meisterschaft verschwende. Hier gibt sich der Verein sehr zurückhaltend.

Ein Beitrag von Johannes Weber.