Borussia Dortmund-Aktie: Nach Gewinnmitnahmen geht es wieder nach oben!

Borussia Dortmund hat am Wochenende in der Bundesliga den Vorsprung zumindest gegenüber dem Hauptkonkurrenten Bayern München weiter ausgebaut. Die Meisterschaft sollte für die Borussen nach Meinung zahlreicher Sport-Beobachter in diesem Jahr durchaus möglich sein. Zudem fand die Jahreshauptversammlung statt, bei der mit 28,5 Millionen Euro ein neuer Rekordgewinn präsentiert wurde. Der Umsatz stieg um mehr als 30 % auf einen neuen

Ein Beitrag von Frank Holbaum.