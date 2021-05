Borussia Dortmund-Aktie: Es ist noch nicht vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Am Donnerstag konnte der BVB sich in einem torreichen Finale mit einem 4:1-Sieg gegen RB Leipzig den DFP-Pokal sichern. Damit erringt der Verein in einer Saison, die lange Zeit katastrophal aussah, doch noch einen Titelgewinn. Das freute nicht nur die Fans, sondern auch die Anleger.

Die reagierten am Freitag mit Kursgewinnen von 3,67 Prozent und schickten die Borussia Dortmund-Aktie mit 6,21 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung