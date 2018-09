Borussia Dortmund-Aktie: Die Ergebnisse können sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Vor einiger Zeit hat der Value Fonds von Dimensional die Borussia Dortmund-Aktie in sein Depot aufgenommen. Damals stand die Aktie aber noch deutlich weiter unten und es lag wohl eine Unterbewertung vor, denn in den vergangenen Wochen haussierte die Aktie deutlich. Inzwischen hat die Aktie sich auf den Weg in Richtung Allzeithoch gemacht.

Ein Beitrag von Johannes Weber.