Borussia Dortmund-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Der Kurs der Borussia Dortmund-Aktie befindet sich in einem schier unaufhaltbaren Aufwärtstrend. Der Kurs läuft an der oberen Grenze des Bollinger Bands entlang und hat dieses auch einige Male nach oben verlassen. Das Bollinger Band hat eine ungewöhnlich große Breite angenommen. Der RSI befand sich die meiste Zeit in der überkauften Zone und darin liegt aus charttechnischer Sicht nun auch eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.