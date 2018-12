Borussia Dortmund Aktie: Besser geht’s nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Für den BVB könnte es aktuell kaum besser laufen. Die Dortmunder liegen in der Bundesliga schon 9 Punkte vor dem ewigen Rivalen Bayern München und sind auch bei DFB-Pokal und Champions League erfolgreich. Die sportliche Entwicklung des Vereins trieb auch die Aktie an, welche sich in den letzten sechs Monaten um satte 35,6 Prozent verbessern konnte. Sollte die Erfolgsserie anhalten, ist nach Ansicht ...

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.