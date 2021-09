Borussia Dortmund-Aktie (BVB): Was ist da los?

Nach Ankündigung einer Kapitalerhöhung ist die Aktie der Borussia Dortmund GmbH und Co KGaA (BVB), Deutschlands einzigem börsennotierten Fußballclub, in den letzten Tagen stark unter Druck geraten. Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besser abzufedern, will der Verein insgesamt 86 Mio. Euro im Rahmen der Kapitalmaßnahme einsammeln. Die neuen Scheine sollen zu je 4,70 Euro ausgegeben werden. Bestehenden Aktionären wird ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



