Borussia Dortmund-Aktie: Aufwärtspotenzial!

Man wird 2021 gewiss nicht als das Jahr der Borussia Dortmund-Aktie in Erinnerung behalten: Der Kurs des Titels ist seit Januar um 17,93 Prozent hinabgepurzelt. In der vergangenen Woche ging es für den Kurs des Unternehmens weiter abwärts: Der Titel verbuchte in den letzten fünf Handelstagen ein kleines Minus von 1,36 Prozent. Den letzten Handelstag schloss das Papier ebenfalls mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



