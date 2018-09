Borussia Dortmund-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Die Borussia Dortmund-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert hinzugewonnen. Nachdem der Kurs ab Oktober 2017 stetig gesunken war, ist seit Juli 2018 ein Aufwärtstrend aktiv. Die Aktie verließ Ende Juni und im August das Bollinger Band nach unten und stieg dann als Gegenreaktion wieder an. Seit August bewegt sich der Kurs an der oberen Grenze des Bollinger Bands und verlässt dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.